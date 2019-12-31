رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رهن مسئولو اتحاد الكرة قيد محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد بسداد 8 ملايين جنيه للجبلاية كمستحقات مالية متأخرة على القلعة الحمراء عبارة عن نسبته من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادي والتي لم يتم سدادها

وتفتح غدًا الأربعاء لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة باب القيد الشتوي أمام الأندية الراغبة في تسجيل اللاعبين الجدد، ومن المنتظر أن يسعى الأهلي لقيد كهربا على أمل المشاركة مساء في مباراة المقاصة ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يطلب الأهلي من الجبلاية قيد لاعب الزمالك السابق في قائمته المحلية تمهيدًا للحصول على البطاقة الدولية من نادي أفيس البرتغالي.

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ونجح الأهلي في التعاقد مع كهربا بشكل رسمي في الأيام الماضية بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق أفيس البرتغالي.

يذكر أن لقاء الأهلي أمام مصر المقاصة، قد يشهد الظهور الأول لكهربا الذى انتقل للقلعة الحمراء لمدة 4 سنوات ونصف حال نجاح إنهاء كل الإجراءات الإدارية.