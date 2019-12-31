رياضة | 15 صفقة مطبوخة في ميركاتو الشتاء.. وجني الثمار في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 صفقة مطبوخة في ميركاتو الشتاء.. وجني الثمار في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الميركاتو الشتوي رسمياً بعد ساعات قليلة بحلول يوم 1 يناير من العام الجديد 2020.

ولا تعد فترة الإنتقالات الشتوية مقتصرة على الإعلان عن الصفقات الشتوية الجديدة فحسب، بل تعد فترة تفاوضية للنجوم التي تنتهي عقودها بنهاية الموسم الحالي 2019/2020، مع الأندية الراغبة في خدماتها في الصيف المقبل، لتنضم لها بالمجان، وذلك بعد أن رفضت تلك النجوم أو رفضت أنديتها، فكرة تجديد التعاقد.

ويتواجد العديد من النجوم أصحاب الأسماء الرنانة في تلك القائمة، التي نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، قائمة تضم أبرز 15 اسماً متاحة للتفاوض في يناير المقبل، وإليكم تلك القائمة.

-كريستيان إيركسين - توتنهام

- ويليان - تشيلسي

-توماس مونييه - باريس سان جيرمان

- نيمانيا ماتيتش - مانشستر يونايتد

- بليز ماتويدي - يوفنتوس

- ديريس ميرتنز - نابولي

- آدم لالانا - ليفربول

- إيفر بانيجا - أشبيلية

- تياجو سيلفا - باريس سان جيرمان

- ماريو جوتزه - بوروسيا دورتموند

- إيدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

- إيريك بايلي - مانشستر يونايتد

- يان فيرتونخين - توتنهام

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- إيزيكيل جاراي - فالنسيا

- أوليفيه جيرو - تشيلسي.

كما نشرت ماركا قائمة بأبرز 12 لاعباً إسبانياً تنتهي عقودهم بنهاية الموسم وهم:

- دافيد سيلفا - مانسشتر سيتي

- نوليتو - أشبيلية

- بيدرو رودريجيز - تشيلسي

- خوسيه كاييخون - نابولي

- ميكيل سان خوزيه - أتليتيك بلباو

- سانتي كازورلا - فياريال

- روبين باردو - ريال سوسيداد

- ألفارو نيجريدو - النصر الإماراتي

- كيكو - ملقا

- ألفارو فاديو - غرناطة

- أنطونيو بويرتاس - غرناطة

- ألبيرتو بوينو - بوافيستا