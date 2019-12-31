رياضة | إريكسن من المحتمل أن يغادر توتنهام مجاناً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إريكسن من المحتمل أن يغادر توتنهام مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير إلى أن الدولي الدنماركي لاعب خط وسط توتنهام كريستيان إريكسن مؤكد عمليا للبقاء في الفريق اللندني لبقية الموسم.

هذه هي وجهة نظر إيلاديو بارامس ، وهو صديق حميم لمدرب سبيرز خوسيه مورينيو ، مع بقاء إريكسن الآن لمدة ستة أشهر فقط في عقده.

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بينما تم ربط مانشستر يونايتد وريال مدريد بعروض يناير المقبل لصالح الدنمارك الدولي ، يشير باراميس إلى أن صانع الألعاب يخطط للانتظار حتى الصيف قبل مغادرة توتنهام في خدمة نقل مجانية.

وقال بارامس متحدثاً إلى ريكورد: "ربما يكون من الممكن رؤية السحر الذي ابتكره مورينيو لإدارة وجود إريكسن بشكل إيجابي للأشهر الأخيرة. الخروج من حيث التكلفة أمر مؤكد فعليًا".

يُزعم أن توتنهام حريص على بيع إريكسن في بداية عام 2020 من أجل جلب رسوم لأحد الرجال الرئيسيين .