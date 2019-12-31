رياضة | كاسونجو في تدريب الزمالك وغياب ثنائي الدفاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسونجو في تدريب الزمالك وغياب ثنائي الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الكونغولي كاسونجو كابونجو في تدريبات نادي الزمالك بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركته من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.

وحصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك على إذن من كارتيرون على عدم التواجد في تدريب اليوم بسبب بعض الظروف الأسرية وانتظار مولوده الجديد.

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وغاب محمد عبد الغني عن تدريب الزمالك بعد حصوله على راحة من التدريبات بإذن من كارتيرون خاصة أنه موقوف عن مباراة أسوان المقبلة لحصوله على 3 إنذارات.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المقبل.