رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 21

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الأربعاء منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع إيفرتون في مباراة قوية، في حين تأتي قمة الأسبوع بين مانشستر يونايتد وأرسنال في مقدمة المواجهات.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الحادية والعشرين:

1 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 17 هدف)

2 - بيير إميريك أوباميانج ( آرسنال - 13 هدف)

3 - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد - 12 هدف)

4 - داني انجز ( ساوثهامبتون - 12 هدف)

5 - تامي أبراهام ( تشيلسي - 12 هدف)

6 - رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي - 11 هدف)

7 - هاري كين ( توتنهام - 11 أهداف)

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8 - ساديو ماني ( ليفربول - 10 أهداف)

9 - تيمو بوكي ( نوريتش سيتي - 9 أهداف)

10 - سيرجيو أجويرو ( مانشستر سيتي - 9 أهداف)

11 - محمد صلاح ( ليفربول - 9 أهداف)

12 - دومينيك ليوين (إيفرتون - 8 أهداف)

13 - راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون - 8 أهداف)

14 - نيال موباي ( برايتون - 7 أهداف)

15 - كريس وود ( بيرنلي - 7 أهداف)

16 - انطوني مارسيال ( مانشستر يونايتد - 7 أهداف)