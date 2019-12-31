رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الأسبوع الـ 21

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الأسبوع الـ 21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي غدا الأربعاء بمواجهة بيرنلي وأستون فيلا، ثم يلتقي مانشستر سيتي مع إيفرتون ، أما قمة الجولة فتأتي بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الأسبوع الـ 21

ونستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الأسبوع الـ 21 :

1- ليفربول..55 نقطة.

2- ليستر سيتي.. 42 نقطة.

3- مانشستر سيتي..39 نقطة.

4- تشيلسي.. 35 نقطة.

5- مانشستر يونايتد..31 نقطة.

6- توتنهام هوتسبير..30 نقطة.

7- شيفلد..30 نقطة.

8- وولفرهامبتون..30 نقطة.

9- كريستال بالاس.. 27 نقطة.

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10- إيفرتون.. 25 نقطة.

11- نيوكاسل.. 25 نقطة.

12- آرسنال..24 نقطة.

13- بيرنلي.. 24 نقطة.

14- برايتون..23 نقطة.

15- ساوثهامبتون..22 نقطة.

16- بورنموث..20 نقطة.

17- وست هام..19 نقطة.

18- أستون فيلا..18 نقطة.

19- واتفورد..16 نقطة.

20- نوريتش سيتي..13 نقطة.