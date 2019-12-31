رياضة | بعد السلطان.. ميلان يستعد للإعلان عن صفقته الشتوية الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السلطان.. ميلان يستعد للإعلان عن صفقته الشتوية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي ميلان الإيطالي قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن صفقته الشتوية الثانية، بعد إنضمام السلطان زلاتان إبراهيموفتيش للروسونيري رسمياً منذ أيام قليلة.

ويستعد الميلان، وفق التقارير القادمة من إيطاليا، للإعلان عن ضم مدافع برشلونة الشاب جان كلير توديبو في الميركاتو الشتوي الذي سيبدأ بعد ساعات.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، عبر شبكة milan.it أن مسىئولي الروسونيري توصلوا بالفعل لإتفاق مع نادي برشلونة الإسباني لضم قلب الدفاع الفرنسي الشاب.

وأضافت لا جازيتا أن توديبو سينضم للميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020 مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الإعارة مقابل 20 مليون يورو.

وفضل مسئولي البلوجرانا وضع بند أحقية الشراء عبر النادي، لكي يتمكن اللاعب من العودة لبرشلونة مرة أخرى، في حال تألقه رفقة الروسونيري أثناء فترة الإعارة.

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وكان الميلان يرغب في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، وهو ما رفضه برشلونة، الذي يأمل في استعادة اللاعب مرة أخرى مستقبلاً، وهو ما عطل المفاوضات طيلة الفترة الماضية.

إلا أن الفريقان توصلا لإتفاق حول إنتقال اللاعب بصيغة الأعارة مصحوبة بخيار الشراء، بحسب ما ذكرت التقارير.

وتتفاوض إدارة الميلان متمثلة في الثنائي مالديني وبوبان مع اللاعب حول البنود الشخصية.

ورغم عدم الإعلان رسمياً عن الصفقة حتى الآن، إلا أن التقارير تشير إلى أن الإعلان الرسمي سيتم في غصون يومين على الأكثر.

وإنضم توديبو لبرشلونة في يناير الماضي 2019 من تولوز الفرنسي، وارتبط خلال الفترة الماضية بالإنضمام لعدة أندية على رأسها باير ليفركوزن الألماني وتوتنهام وواتفورد الإنحليزيين.

وفي حال رحيل توديبو بشكل رسمي ، سيصبح ثاني المغادرين عن ملعب كامب نو، بعد لاعب الوسط الشاب كارلوس ألينيا الذي ذهب معاراً لفريق ريال بيتيس الإسباني.