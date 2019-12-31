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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السباعية.. لاعب العدالة: الهلال فريق كبير والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة أحمد السلطان على الخسارة التي تعرض لها فريقه يوم أمسٍ الاثنين على يد نظيره الهلال مشيرًا إلى أن هناك أخطاء ارتكبها اللاعبون أدت إلى هذه النتيجة.
وقال السلطان في تصريحاتٍ صحفية: “أبارك للهلال.. لقد لعبنا أمام فريق كبير يملك إمكانيات عالية، ولعبنا كذا مباراة صعبة أمام الوحدة ومكة والنصر ولم نتفوق فيها حتى أمام الهلال، ومرينا بكذا مباراة صعبة ولم نقدم المستوى المأمول سواء في الهجوم أو الدفاع ونتعهد للجمهور بالتفوق على الفيحاء ونحصد الثلاث نقاط، والتزمت بالأدوار الدفاعية خلال المباراة”.
وكان نادي العدالة قد تعرض لهزيمةٍ ثقيلةٍ على يد الهلال، حيث فاز الزعيم بسباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب” بالرياض، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
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