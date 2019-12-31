رونالدو يحقق أرباح خيالية من الانستجرام 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

كشفت صحيفة "آس" الأسبانية أن نجم كرة القدم البرتغالي "كرستيانو رونالدو " يحقق أرباح خيالية من موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" والذي يختص في نشر الصور والفيديوهات .



وذكرت الصحيفة أن رونالدو قد حقق أرباح قيمتها ٤٢ مليون يورو في الموسم الواحد وهي القيمة التي قد تعدت الراتب الشخصي للاعب مع فريقه يوفنتوس الإيطالي والذي يتقاضي منه راتب ٣١ مليون يورو في الموسم .

جدير بالذكر أن أرباح اللاعب ليست من كرة القدم فقط أنه يملك ماركة ملابس تحمل أسمه cr7 وأيضا الفنادق وجزر ويعد رونالدو من أكثر لاعبين كرة القدم ثراءً .