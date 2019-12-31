- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يحقق أرباح خيالية من الانستجرام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كشفت صحيفة "آس" الأسبانية أن نجم كرة القدم البرتغالي "كرستيانو رونالدو " يحقق أرباح خيالية من موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" والذي يختص في نشر الصور والفيديوهات .
وذكرت الصحيفة أن رونالدو قد حقق أرباح قيمتها ٤٢ مليون يورو في الموسم الواحد وهي القيمة التي قد تعدت الراتب الشخصي للاعب مع فريقه يوفنتوس الإيطالي والذي يتقاضي منه راتب ٣١ مليون يورو في الموسم .
جدير بالذكر أن أرباح اللاعب ليست من كرة القدم فقط أنه يملك ماركة ملابس تحمل أسمه cr7 وأيضا الفنادق وجزر ويعد رونالدو من أكثر لاعبين كرة القدم ثراءً .
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يحقق أرباح خيالية من الانستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.