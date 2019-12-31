الاتحاد السكندري يبحث عن بديل عمار حمدى فى الميركاتو الشتوى

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وانتهى طلعت يوسف من تجهيز التقرير الفنى الذى سيقوم بعرضه على محمد مصيلحى رئيس النادى لحسم الأسماء الذى سيستغنى عنها الفريق الكروى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بالإضافة لتحديد احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق فى الشتاء فى ظل رغبة مجلس الإدارة والجماهير على مواصلة المشوار الناجح فى كل البطولات التى يشارك فيها الفريق.
وأكدت مصادر مقربة من طلعت يوسف أن المدير الفنى لزعيم الثغر استقر على رحيل الرباعى الليبى أحمد راشد الذى لم يشارك مع الفريق إلا لدقائق معدودة منذ انطلاق الموسم والمالى ويلسون الذى خرج من حسابات طلعت يوسف الذى يعتمد على محمد أنور ومحمود رزق وإسلام جمال ويوسف حسن ناشئ الزمالك الأسبق الذى لم يشارك أيضًا وأيمن غباشى الذى شارك أيضًا لدقائق.
كما أكدت نفس المصادر أن طلعت يوسف يرحب بإعارة الثنائى مروان النجار ومحمود شعبان لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معهم لإكسابهم الثقة وإن كان الإخير تلقى عرضًا جادًا من طنطا للانتقال إليها فى الانتقالات الشتوية .
ويواصل الفريق الكروى استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الحادية عشر باستاد الإسكندرية في مباراة لا تقبل القسم على اثنين نظرًا لموقف الفريقين بالدورى فزعيم الثغر يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة ويبحث الفريقان عن الفوز وحصد نقاط المباراة من اجل مواصلة المشوار الناجح بالإيجيبشين ليج .
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