شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يعلن موقفه من نظام الاستبدال فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت هناك أندية تقوم بالضغط على مسئولى اتحاد الكرة من أجل فتح باب القيد فى يناير من جديد وإلغاء النظام المتبع حاليا خاصة وأن قائمتها مقفولة وهو ما رفضه مسئولو اللجنة الخماسية .
وأبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اعتراضه على تغيير أو تعديل لائحة الاستبدال، قائلا :"معترض على الاستبدال، وقمنا ببيع وإعارة عدد كبير من اللاعبين لتطبيق اللائحة، ولو تم تغييرها يجب على اتحاد الكرة دفع الـ100 مليون جنيه، ثمن اللاعبين الذين قمنا ببيعهم بأقل من ثمنهم بكثير".
وتمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال فى شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أى نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.
يأتى موقف اللجنة ردًا على اجتماع الأندية غدًا الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار "لا تراجع ولا استسلام".
واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة.
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