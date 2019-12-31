مصدر بالإسماعيلى: المحمدى لا يمتلك عروضا أوروبية ولا محلية رسمية

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، عدم وصول عروض رسمية للتعاقد مع باهر المحمدى مثلما أذاع اللاعب فى تصريحات تليفزيونية.

وقال نفس المصدر فى تصريحات: " الجهاز الفنى عقد جلسة مع المحمدى أكد خلالها اللاعب أنه يمتلك عرضاً أماراتياً وأخر سعودياً أحدهم مقابل 15 مليون جنيه والاخر مقابل 10 ملايين جنيه عن طريق وكلاء اللاعبين، رفض اللاعب الكشف عن هوية هذه الاندية "

وأضاف المصدر: "المحمدى لا يمتلك عروض أوربية ولا محلية ولكنها مجرد عروض شفهية من وكلاء اللاعبين دفعت اللاعب للتمسك بالرحيل عن القلعة الصفراء وتنفيذ الوعد الذى حصل عليه من ابراهيم عثمان رئيس النادى بالرحيل عن الاسماعيلى هذا الموسم ".

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حضر باهر المحمدى كابتن الاسماعيلى إلى مقر النادى أمس وشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه وعلم بنبأ استبعاده من مواجهة انبى المقرر لها غداً الاربعاء، بالجولة الحادية عشرة للدورى وخروجه من القائمة، وتقبل القرار بصدر رحب وتلقى تأكيدات من الجهاز الفنى بضرورة الانتظام فى تدريبات المستبعدين من اللقاء والمقرر لها الواحدة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء وهو ما امتثل له اللاعب وأعلن عزمه الحضور.

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 آلف جنيه .

وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.