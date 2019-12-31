شكرا لقرائتكم "عايز أتجوز" سبب اندلاع أزمة باهر المحمدى فى الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، كواليس جلسة العتاب الذى جمعت أحد أعضاء المجلس مع باهر المحمدى كابتن الفريق بعد تصريحاته الأخيرة وطلبه الرحيل عن القلعة الصفراء.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "باهر المحمدى طلب من عضو مجلس الإسماعيلى ضرورة مساعدته وإقناع إدارة النادى بالموافقة على رحيله لتلقيه عروضاً مغرية من الناحية المادية تفوق ما يتقاضاه حالياً خمسة أضعاف".

ويضيف نفس المصدر: "باهر المحمدى طالب عضو مجلس الإسماعيلى بأن يضع نفسه مكانه ويخبره ماذا يفعل، هل يقبل بالاستمرار مع الدراويش بهذه المبالغ الضئيلة مقارنة بالعروض التى يمتلكها، لاسيما أنه يعتزم دخول عش الزوجية قريبا".

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قد أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، وذلك لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر.

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وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

ومن جانبه علق الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، على أزمة باهر المحمدى قائلا: "ليس من التوقيت الجيد أن يدلى قائد الفريق بمثل تلك التصريحات، خاصة أننا نتطلع لبناء جسور مصالحة مع الجماهير التى نفتقدها كثيراً ويؤثر غيابها على نتائج الفريق".

وشدد عضو الإسماعيلى على أن "مجلس الإدارة متمسك بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى، ولا نية للتفريط فى أى منهم، وعلى رأسهم باهر المحمدى، نتطلع للوصول لأبعد خطوة فى البطولة العربية"، وعن إمكانية رحيل همام طارق أجاب عضو الإسماعيلى قائلا، ”هى أنباء عارية تماما عن الصحة، وأود أن نقدم للاعب كل التهنئة والتحية على روحه وأدائه المميز حيث يعد أحد أبرز اللاعبين المحترفين فى مصر".

وأنهى الدكتور إبراهيم فارس حديثه، "لا توجد أى أزمات مادية داخل النادى والدليل على ذلك أن جميع اللاعبين حصلوا على كل مستحقاتهم فى مواعيدها وأحيانا ما يكون قبل المواعيد".