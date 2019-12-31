شكرا لقرائتكم أبو العينين شحاتة مديراً فنياً لفريق تليفونات بنى سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو تليفونات بنى سويف التعاقد مع أبو العينين شحاته لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد شعبان بعدما ساءت نتائج الفريق فى الأسابيع الأخيرة بالقسم الثانى وابتعد عن المنافسة على الصعود لدورى الأضواء بعد التعادل الأخير على ملعبه أمام الإعلاميين بهدف لمثله .

وتوقف رصيد الفريق عند 16 نقطة فى المركز الخامس بجدول المجموعة الأولى ، وأسفرت مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الأولى على العديد من المفاجأت وتقلبات عديدة فى النتائج حيث واصل البنك الأهلى نتائجه الجيدة وحقق الفوز على بترول أسيوط بهدفين مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة فى صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند 14 نقطة فى منتصف جدول الترتيب .

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كما حقق بنى سويف فوزا مهما خارج أرضه على طهطا بهدفين مقابل للاشئ ليستمر فى وصافة الجدول برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 4 نقاط فى المركز الأخير ، فى الوقت الذى نجح فيه الألومنيوم فوزا غاليا على سوهاج بهدفين مقابل لهدف ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد سوهاج عند 12 نقطة فى المركز العاشر .

وفى لقاءات منتصف الجدول والهروب من القاع تعادل تليفونات بنى سويف مع الإعلاميين بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الأول إلى 16 نقطة فى المركز الخامس ، بينما ارتفع رصيد الإعلاميين إلى 14 نقطة فى المركز السابع ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة شبان قنا والمنيا ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع ، بينما رفع المنيا رصيده إلى 15 نقطة ، كما حقق الفيوم ثلاث نقاط غالية بالفوز داخل ملعبه على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة .