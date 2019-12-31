شكرا لقرائتكم تضاؤل فرص مشاركة الشحات وإكرامى وأجاى فى مباراة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه ثلاثى الأهلى شريف إكرامى وحسين الشحات وجونيور أجاى، صعوبة فى المشاركة مع الفريق فى مباراة المقاصة المقرر لها غداً فى الدورى، لعدم تماثلهم للشفاء بشكل جيد من الإصابة التى لحقت بهم مؤخراً.

ويدخل فريق الأهلى اليوم الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبعة والنصف من مساء غد الأربعاء، بإستاد السلام فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز، ويدخل الأهلى مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب الوصافة مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب.

ورغم أن ثلاثى الأهلى إكرامى والشحات وأجاى سيخضعون لفحص طبى قبل مران اليوم، لتحديد موقفهم من لقاء المقاصة إلا أن الدلائل تشير إلى صعوبة مشاركتهم فى المباراة، وأن كان الأمر سيتم حسمه عقب المران، الذى سيُقام على ملعب التتش مساء اليوم.

ويعانى شريف إكرامى من إجهاد فى العضلة السمانة، وسيحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية ومباراة المقاصة فى ضوء الفحص الطبى الذى سيخضع له اللاعب، وغاب شريف إكرامى عن مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى الأخيرة للإصابة نفسها، وقام اللاعب بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة على مدار الـ48 ساعة الماضية.

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كما يخضع حسين الشحات لفحص طبى قبل انطلاق المران بسبب شكواه من إجهاد فى العضلة الضامة وأكد الجهاز الطبى أن الفحص الطبى هو الذى سيحدد إمكانية مشاركته فى مران اليوم، وكذلك مباراة المقاصة غدا.

أما أجاى فقد أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى أن الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية أكدت عدم وجود أى تمزق فى العضلة الخلفية، حيث أثبتت وجود إجهاد قوى فى العضلة الخلفية، وهو ما تسبب فى استبداله فى مباراة بلاتينيوم الأخيرة.