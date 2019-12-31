شكرا لقرائتكم حمدالله لـ"العربية.نت": انتظروني هدافاً للعالم في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، أنه يطمح بالفوز بلقب هداف العالم في العام المقبل 2020، وتكرار الإنجاز الذي حققه في العام الجاري.

وبات المهاجم المغربي الذي أعلن اعتزاله الدولي مؤخرا، أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في 2019 متفوقا على البولندي ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بعدما وصل إلى الهدف 57 خلال الموسم الحالي مع فريقه النصر.

وقال حمدالله لـ"العربية.نت" بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب عربي في حفل جوائز "غلوب سوكر" في مدينة دبي الإماراتية: أطمح للفوز مجددا بلقب هداف العالم 2020، وهذا ما أسعى إليه في العام المقبل.

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وكشف حمدالله الذي قدم موسماً مميزاً مع النصر بعد انتقاله إليه صيف 2018 في صفقة انتقال حر، أنه يتطلع إلى تقديم الأفضل، وزاد: أنا راضِ عن ما قدمته مع فريق النصر في الفترة الماضية، لكني أتطلع إلى الأفضل لإسعاد جماهيره الذين يملكون مكانة خاصة لدي.

وحقق حمدالله في موسمه الأول مع النصر بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب حصوله على جائزة هداف المسابقة برصيد 34 هدفاً، كأعلى رقم يتم تسجيله في نسخة واحدة من المسابقة عبر التاريخ.

ويتصدر لاعب نادي النصر ترتيب هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف.