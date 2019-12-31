اخترق اتحاد الكرة وسرب عقود اللاعبين.. مرتضى منصور: ضابط مخابرات قطري يدعى أبو سنيدة وراء أزمة الزمالك

اتهم ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى، المخابرات القطرية، بتسريب عقود لاعبي الفريق الأبيض، مؤكد أنه لا يوجد أي تحقيقات داخل النادي على خلفية تسريب بعض العقود.

علق المستشار مرتضى منصور، على تصريحات رئيس النادي السابق، ممدوح عباس، بشأن استضافة "تركي آل الشيخ"، لمنصور، قائلا: "إحنا مش بنتسول من حد".

وأشار منصور، إلى أن قطر، والشيخة موزة، والأمير تميم بن حمد يريدون القضاء عليه، مؤكدا أن ضابط مخابرات قطري يدعى أبو سنيدة وراء الهجوم عليه وعلى نادي الزمالك.

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رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، كشف أن الظابط المخابراتي القطري أبو سنيدة هو الذي قام بتسريب عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أن التسريب جاء بعد اختراق لنظام اتحاد الكرة المصري، وأنه تحدث مع رئيس الاتحاد، عمرو الجنايني للتحقيق في الأمر منذ أسبوع.