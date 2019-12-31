بعد كهربا.. الأهلي يفاوض نجم الزمالك للتعاقد معه نهاية الموسم



دخل النادى الأهلي فى مفاوضات جادة مع يحيى الدرع، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك وال1ي ينتهي عقده بنهاية الموسم الكروي الحالي لحسم ضمه مع نهاية الموسم الكروى الجارى، والتي تأتي بعد أسابيع قليلة من حسم صفقة نجم الزمالك محمود عبدالمنعم كهربا.

ويعد يحيى الدرع واحدا من أبرز اللاعبين فى كرة اليد المصرية فى ظل الإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة التى يمتلكها والذى يطلق عليه " السلاح الفتاك للزمالك " بالإضافة إلى تواجده بشكل مستمر مع منتخب مصر فى كافة البطولات والمحافل التى يتم المشاركة فيها.

ويتواجد يحيى الدرع مع المنتخب الوطنى الآن بمعسكره الأوروبي المغلق استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2020 المقرر إقامتها بتونس خلال شهر يناير المقبل.

وكان الزمالك نجح فى الحصول على خدمات يحيى الدرع فى صيف 2018 لمدة موسمين فى صفقة قوية بعد صراع كبير مع الأهلى استمر لعدة أشهر لحسم التعاقد مع الدرع.

يذكر أن الأهلى نجح فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفض البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر قليلة للغاية.

