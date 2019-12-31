سامبدوريا البوابة الأولى لعودة سلطان الميلان

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

تعاقد فريق ميلان الإيطالي مؤخرا لمدة ستة أشهر مع اللاعب السويدي صاخب الخبرات العريضة "زلاتان إبراهيموفيتش" نجمة الفريق بالماضي السعيد وأخر الأسماء المساهمة بأخر لقب للكالتشيو عام 2011، حتى يحط اللاعب رحاله من جديد بصفوف اللمباردي الكبير بعد رحلة طويلة في باريس سان جيرمان الفرنسي وبعده جلاكسي الأمريكي.

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ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية من المحتمل وبقوة تواجد اللاعب صاحب الـ38 عاما على دكة احتياط الروسنيري أمام سامبدوريا بالسادس من يناير المقبل خلال مسابقة الدوري الإيطالي وكذلك أن تكون مشاركته الأولى رسميا أمام سبال بالخامس عشر من يناير ضمن منافسات الكأس.

وشددت لا جازيتا، أن مدرب ميلان "ستيفانو بيولي" يسعى للتأكد من جاهزية اللاعب البدنية والفنية قبل القرار الرسمي لمشاركته الأولى هذا الموسم مع الفريق، بحيث أن هناك أمال كبيرة معقودة على تواجد اللاعب لإخراج الفريق من وضعه بمؤخرة الترتيب ووضعه ولو ضمن المراكز الستة الأولى للمشاركة بأي من البطولات الأوروبية.

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش لعب بالماضي لأندية أياكس أمستردام الهولندي – يوفنتوس وإنتر ميلان وايه سي ميلان في إيطاليا، ثم برشلونة بإسبانيا وباريس سان جيرمان بفرنسا وكذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم أخيرا جلاكسي الأمريكي.