انت الان تتابع واين روني مرشح للمشاركة ضمن التشكيل الأساسي لديربي كاونتي أمام بارنسلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

واين روني

ألمح فيليب كوكو المدير الفني لفريق ديربي كاونتي إلى أنه من المحتمل أن يدفع بالنجم الإنجليزي المخضرم واين روني ضمن التشكيل الأساسي للفريق في المباراة المقررة أمام بارنسلي مساء الخميس ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم.

ونجح ديربي كاونتي أمس الاثنين في استعادة مذاق الانتصارات الذي غاب عنه لسبع مباريات متتالية، وتغلب على تشارلتون 2 / 1 ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية.

وألمح كوكو إلى احتمالات مشاركة روني، القائد السابق للمنتخب الإنجليزي، ضمن التشكيل الأساسي للفريق في أولى مبارياته في عام 2020، وذلك في الوقت الذي يغيب فيه كريستيان بيليك وتوم لاورنس بسبب الإيقاف.

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وقال كوكو في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء "إذا كان لديك لاعب بمثل مسيرة وخبرة روني، يجب أن تشعر بسعادة هائلة بتواجده، لذلك لست بحاجة إلى انتظار إيقاف أي لاعب، لإدخاله (روني) في حساباتي للتشكيل الأساسي."

وأضاف أن روني لائق ومستعد للمشاركة أساسيا، لكنه سيكون بحاجة إلى عدد من المباريات للوصول إلى مستواه.

ووقع روني نجم مانشستر يونايتد السابق، عقدا مع ديربي كاونتي لمدة 18 شهرا في آب/أغسطس الماضي قادما من دي.سي يونايتد الأمريكي، حيث سيلعب مع الفريق الأول بجانب خوض تجربته الأولى بالتدريب ضمن الجهاز الفني لديربي كاونتي.