شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب القومي لكرة اليد رجال في ضيافة السفارة المصرية بصربيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف سفير مصر في بلجراد «عمرو الجويلي» حفل غداء على شرف المنتخب القومي لكرة اليد رجال، حضره «مازل دميلوسكي» أمين عام الاتحاد الصربي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري والكابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية المصرية، والطاقم الفني ولاعبي المنتخب.

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وأشاد «الجويلي» بالأداء القوي للمنتخب المصري أمام المنتخب الصربي، في إطار استعداد الفريقين لبطولتيهما الإقليمية الأفريقية والأوروبية على التوالي، مشيراً إلى أنه كان محل إعجاب من الدوائر الرياضية والإعلامية في بلجراد. وقد ثمن أمين عام الاتحاد الصربي لكرة اليد خلال اللقاء التجربة الرائدة لمصر في هذه الرياضة، خاصة الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم في يناير ٢٠٢١.

ومن جانبه، قدم المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري درع الاتحاد إلى كل من السفارة المصرية والاتحاد الصربي، مؤكداً على بذل جميع أفراد البعثة الرياضية أقصى الجهد للاستفادة من الإمكانات الفنية المتوافرة في المعسكر، بهدف الإعداد الجيد للدورات المقبلة التي يشارك فيها المنتخب.

ونوه سفير مصر في بلجراد بالتنامي في التعاون بين البلدين منذ توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الشباب والرياضة المصرية والصربية خلال زيارته الأخيرة لبلجراد في نوفمبر ٢٠١٨، حيث كان لها أثر إيجابي في زيادة المباريات الودية، وتسهيل إقامة المعسكرات التدريبية، وتعزيز تبادل المدربين والخبرات الفنية، خاصة في إطار الأنشطة التي تقيمها السفارة المصرية هذا العام احتفالاً بمرور ١١١ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.