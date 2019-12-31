شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف موقف «أجايي» من المشاركة أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف لاعب الفريق جونيور أجايي من المشاركة في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، غدًا الأربعاء.

وأكد «عبدالحفيظ» أن الأشعة أثبتت عدم وجود تمزق في العضلة الخلفية للاعب، ومعاناته فقط من إجهاد قوي في العضلة، ما تسبب في استبداله أمام بلاتينيوم، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وأوضح مدير الكرة أن «أجايي» سيخضع لفحص طبي قبل بدء مران اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من اللحاق مباراة المقاصة، غدًا.