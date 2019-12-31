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سعد سمير يطير إلى ألمانيا غدًا لإجراء عملية جراحية في وتر أكيليس

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسافر سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، إلى ألمانيا، صباح غد الأربعاء، استعدادًا لإجراء عملية جراحية في وتر أكيليس.

وكان «سمير» قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبي للنادي أن اللاعب سيجري العملية مع الطبيب الألماني ماركوس فولتر، حسب الموقع الرسمي للأهلي، نظرًا لتخصصه في إجراء جراحات وتر أكيليس.

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