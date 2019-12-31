شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ«الشحات» و«إكرامي» لتحديد موقفهم من مباراة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الثنائي شريف إكرامي وحسين الشحات، لاعبا النادي الأهلي، للفحص الطبي، اليوم، قبل انطلاق مران فريقهما من أجل تحديد إمكانية مشاركتهما في مباراة مصر المقاصة، غدًا الأربعاء.

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ويعاني «إكرامي» من إجهاد في عضلة السمانة، في الوقت الذي يعاني فيه «الشحات» من إجهاد في العضلة الضامة، وسيحدد الفحص الطبي موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة الغد، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وكان «إكرامي» قد غاب عن مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بسبب الإصابة، فيما أدى تدريبات تأهيلية وبدنية منفردة خلال اليومين الماضيين، أما الشحات فغاب عن المران الجماعي للفريق، أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في إطار الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز، غدًا الأربعاء، على ملعب السلام.