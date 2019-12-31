حصاد 2019 الرياضية.. رونالدو وميسي وصلاح الأبرز والهلال السعودي وليفربول يتصدران الأفضل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

محمد عبدالعزيز

حَفِل عام 2019 باهم الإنجازات الرياضية العالمية الكبيرة لاسيما العربية منها، على المستوى الشخصي والأندية والمنتخبات، لمع فيها النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفريق الهلال السعودي وفوز عدة منتخبات عالمية بجوائز العام، بجانب بعض المدربين الذين خرجوا من عام 2019 محققين أبرز النجاحات في عالم المستديرة.



يجب أن يتصدر مشهد الإنجازات نجمي الكرة العالمية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في كرة القدم كان حصول الأرجنتيني على الكرة الذهبية السادسة في مسيرته.

وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي لاعب حتى الآن، حيث يمتلك غريمه التقليدي ونجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، 5 كرات.

وسطع نجم المصري محمد صلاح من جديد وفرض نفسه على التواجد العربي في قائمة الإنجازات بعد أن بات الأول الذي يتوج بلقب الأفضل في مونديال الأندية بعد أن قاد فريقه ليفربول الإنجليزي للتتويج باللقب الأول في تاريخه.

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وجاء هذا اللقب "الشرفي" ليتوج موسم "الملك المصري" التاريخي مع "الريدز" بعد الفوز بلقب دوري الأبطال السادس في تاريخه بعد غياب 14 عاما، بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي، وتصدر "البريميير ليغ" حتى الآن بعد مرور 18 جولة وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ليستر سيتي.

وبما أننا ذكرنا صلاح لا ننسى عدوه اللدود قائد ريال مدريد، سرجيو راموس مع ذكر الأرقام القياسية، الذي دخل موسوعة (جينيس للأرقام القياسية) في 2019.

بعد أن أصبح أكثر لاعب تحقيقاً للانتصارات مع منتخب بلاده بعد أن وصل إلى 122 مباراة، وكان في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) أمام السويد.

حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف للعام الثانى على التوالى بعدما أنهى عام 2019 متربعاً على العرش، وبقائمة العشرة الأوائل، احتفظ منتخب فرنسا بالمركز الثانى متفوقاً على منتخب البرازيل الذى احتل المركز الثالث، وجاءت إنجلترا فى المركز الرابع، حيث تفوق على أوروجواى وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا على الترتيب.

حقق الهلال السعودي تجربة ناجحة بعد غياب لعدة سنوات بحصد لقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوروا الياباني الذي فاز عليه ذهابا وإيابا كا البطل فيها الاعب جوميز، وصعد على إثرها كأس العالم للاندية في الدوحة 2019، ليحقق الريدز تلك البطولة ويتوج بها بعد أن حصد الأفضل أوروبياً.