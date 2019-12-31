نجم أرسنال يزلزل أرجاء الإمارات بتصريح ناري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

يعمل المدير الفني الجديد لصالح فريق أرسنال "ميكيل أرتيتا" على إعادة الفريق لمستواه الطبيعي نظرا لك الخبرات، التي بات يمتلكها جراء سنوات العمل مع الداهية الإسباني ببي جوارديولا في مانشستر سيتي، حتى يكون الرجل الإسباني الشاب هو أمل الجانرز القادم بقوة.

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ولكن ووفقا لراديو بي بي سي 5 لايف، هناك تصريحات أدلى بها نجم أرسنال السابق "جون كولينز" عن الألماني مسعود أوزيل، مؤكدا أنه الآن يقدم أداء جيد ولكن لدى اللعب طبيعة الكسل لذا لن تكون هناك استفادة على مدى بعيد منه ومن امكانياته الكبيرة.

وأضاف نجم أرسنال السابق، أن أوزيل لاعب مهاري للغاية ولكن لديه طبيعة الكسل رغم هذا يمكنه إضافة لمسات ساحرة مميزة، ولكن عندما سيبحث عنه مدرب الفريق نهاية الموسم سيجده وكثيرون ينزعون جواربهم، فهو لاعب ليس جاهزا للركد خلف الكرة بالشكل الدائم المعتادين عليه وتجده يخسر الكرة دائما.

الجدير بالذكر أن جماهير أرسنال، قد طالبت خلال وقت سابق برحيل وأخرى استمراره نظرا لعلو وهبوط مستواه في أوقات متتالية، حتى يكون اللاعب الملقب بعازف الليل قريبا للغاية من مغادرة الجانرز نهاية الموسم الحالي.