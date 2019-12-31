شكرا لقرائتكم محمد عبد الغنى راحة من تدريبات الزمالك بإذن الفرنسي كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى للزمالك محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات باذن من الفرنسي باتريس كارتيرون ، حيث فضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة في ظل غيابه عن مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

وانتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي كان يعاني منها الثنائي ، وكان شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات، ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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يفكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، فى الدفع باسلام جابر جناح أيمن الفريق فى مركز الظهير الأيمن فى مباراة أسوان المقرر لها بعد غد فى الجولة الـ 11 بالدورى والتى ستقام على استاد القاهرة، بسبب الازمة التى يعانى منها الفريق فى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغنى وهروب حمدى النقاز.

ويري كارتيرون ان تغيير مركز اسلام جابر من جناح أيمن الي ظهير ايمن ستكون اقل خطورة من الاستعانة بلاعب ناشئ وهو أحمد عيد، وذلك لنقص خبرته بالإضافة الي أن موقف الفريق في جدول الدوري والنتائج السلبية التي يحققها مؤخرا لا تسمح بالاعتماد علي لاعب ناشئ والمخاطرة بالدفع به أساسيا، كما أن اسلام جابر ينصم دائما لمعسكرات الفريق في المباريات مما يعني انه في الصورة ومتأقلم مع زملاءه وينقصه فقط المشاركة في المباريات.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي غدا علي ملعب النادي بميت عقبة، علي ان يختار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قائمة المباراة والتي تضم 21 لاعبا، ومن المتوقع ان يتواجد بها احمد عيد موالد 2001 في قائمة الفريق، وهو سبق وان تم تصعيده للفريق الأول في عهد إيهاب جلال وشارك في مباراة ودية امام نادي 6 أكتوبر.