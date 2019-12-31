شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يشارك فى تدريبات الإسماعيلى بعد استبعاده من مواجهة إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.
ويشدد رئيس الإسماعيلى على أن اللاعب مرتبط بعقد طويل مع النادى ولايحق له اتخاذ أية قرارات بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة، فضلاً عن عدم مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل الإعلام.
ومن جانبه علق الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس ادارة النادى الاسماعيلى على أزمة باهر المحمدى قائلا "ليس من التوقيت الجيد أن يدلى قائد الفريق بمثل تلك التصريحات، خاصة أننا نتطلع لبناء جسور مصالحة مع الجماهير التى نفتقدها كثيراً ويؤثر غيابها على نتائج الفريق".
وشدد عضو الإسماعيلى على أن "مجلس الإدارة متمسك بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى، ولا نية للتفريط فى أى منهم، وعلى رأسهم باهر المحمدى، نتطلع للوصول لأبعد خطوة فى البطولة العربية"، وعن إمكانية رحيل همام طارق أجاب عضو الإسماعيلى قائلا، ”هى أنباء عارية تماما عن الصحة، وأود أن نقدم للاعب كل التهنئة والتحية على روحه وأدائه المميز حيث يعد أحد أبرز اللاعبين المحترفين فى مصر".
وأنهى الدكتور إبراهيم فارس حديثه، "لا توجد أى أزمات مادية داخل النادى والدليل على ذلك أن جميع اللاعبين حصلوا على كافة مستحقاتهم فى مواعيدها وأحيانا ما يكون قبل المواعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر باهر المحمدى يشارك فى تدريبات الإسماعيلى بعد استبعاده من مواجهة إنبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.