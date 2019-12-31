شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يشارك فى تدريبات الإسماعيلى بعد استبعاده من مواجهة إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر باهر المحمدى كابتن الاسماعيلى إلى مقر النادى أمس وشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه وعلم بنبأ استبعاده من مواجهة انبى المقرر لها غداً الاربعاء، بالجولة الحادية عشرة للدوري وخروجه من القائمة، وتقبل القرار بصدر رحب وتلقى تأكيدات من الجهاز الفنى بضرورة الانتظام فى تدريبات المستبعدين من اللقاء والمقرر لها الواحدة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء وهو ما امتثل له اللاعب وأعلن عزمه الحضور.

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 آلف جنيه .

وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

ويشدد رئيس الإسماعيلى على أن اللاعب مرتبط بعقد طويل مع النادى ولايحق له اتخاذ أية قرارات بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة، فضلاً عن عدم مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل الإعلام.

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ومن جانبه علق الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس ادارة النادى الاسماعيلى على أزمة باهر المحمدى قائلا "ليس من التوقيت الجيد أن يدلى قائد الفريق بمثل تلك التصريحات، خاصة أننا نتطلع لبناء جسور مصالحة مع الجماهير التى نفتقدها كثيراً ويؤثر غيابها على نتائج الفريق".

وشدد عضو الإسماعيلى على أن "مجلس الإدارة متمسك بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى، ولا نية للتفريط فى أى منهم، وعلى رأسهم باهر المحمدى، نتطلع للوصول لأبعد خطوة فى البطولة العربية"، وعن إمكانية رحيل همام طارق أجاب عضو الإسماعيلى قائلا، ”هى أنباء عارية تماما عن الصحة، وأود أن نقدم للاعب كل التهنئة والتحية على روحه وأدائه المميز حيث يعد أحد أبرز اللاعبين المحترفين فى مصر".

وأنهى الدكتور إبراهيم فارس حديثه، "لا توجد أى أزمات مادية داخل النادى والدليل على ذلك أن جميع اللاعبين حصلوا على كافة مستحقاتهم فى مواعيدها وأحيانا ما يكون قبل المواعيد".