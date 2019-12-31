شكرا لقرائتكم أشغال شاقة لثلاثى حراسة مرمى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى فريق الزمالك، لتدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم.
وألتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وحقق الأبيض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب بطل زامبيا.
وفضل عبد السلام منح محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، العائد من الإصابة، راحة من التدريبات الجماعية مع الحراس بعد تنفيذه لتدريبات قوية في الفترة الماضية بعد العودة من الإصابة.
وتقرر خضوع جنش لبرنامج تدريبي خاص في الفترة المقبلة داخل نادي الزمالك، لكسب مزيد من الجاهزية الفنية والبدنية واستعادة اللياقة.
وتواجد جنش لمتابعة تدريبات زملائه فى نادي الزمالك، وعقد جلسة مع مدرب الحراس للاتفاق على خطة العمل في الأيام المقبلة.
ويستعد الزمالك لمباراة أسوان المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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