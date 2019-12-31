شكرا لقرائتكم شيكابالا وعبد الله جمعة ينتظمان فى تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الثنائى محمود عبدالرازق " شيكابالا " وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي كان يعاني منها الثنائي ، وكان شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية ابعدته عن الفريق عدة مباريات فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم .

وشارك الثنائي الزمالكاوي بشكل طبيعي في المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات، ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

في نفس السياق يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، الدفع باسلام جابر جناح أيمن الفريق في مركز الظهير الأيمن في مباراة أسوان المقرر لها بعد غد في الجولة الـ 11 بالدوري والتي ستقام علي استاد القاهرة، بسبب الازمة التي يعاني منها الفريق في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغني وهروب حمدي النقاز.

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يفكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، فى الدفع باسلام جابر جناح أيمن الفريق فى مركز الظهير الأيمن فى مباراة أسوان المقرر لها بعد غد فى الجولة الـ 11 بالدورى والتى ستقام على استاد القاهرة، بسبب الازمة التى يعانى منها الفريق فى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغنى وهروب حمدى النقاز.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي غدا علي ملعب النادي بميت عقبة، علي ان يختار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قائمة المباراة والتي تضم 21 لاعبا، ومن المتوقع ان يتواجد بها احمد عيد موالد 2001 في قائمة الفريق، وهو سبق وان تم تصعيده للفريق الأول في عهد إيهاب جلال وشارك في مباراة ودية امام نادي 6 أكتوبر.