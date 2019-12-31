شكرا لقرائتكم آخر تطورات إصابة حازم إمام مع الزمالك .. الأزمة لا تزال مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، حيث خضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي اختتمت بالجري حول الملعب.

ويعاني حازم إمام من الإصابة بشد في عضلة السمانة التي تعرض لها في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة بمسابقة الدوري المصري.

Advertisements

وألتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وحقق الأبيض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب بطل زامبيا، فى غياب حازم إمام للإصابة.

ويستعد الزمالك لمباراة أسوان المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مباراة ستشهد استمرار غياب حازم إمام، لحاجته لمزيد من الوقت للشفاء من الإصابة بنسبة 100%.

وتسببت إصابة حازم إمام فى أزمة فنية داخل نادي الزمالك، نظرا لهروب التونسي حمدي النقاز، وعدم وجود بديل، مما دفع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للتفكير فى توظيف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الأبيض، فى مركز الظهير الأيمن لعلاج هذه الأزمة.