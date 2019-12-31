شكرا لقرائتكم فرج عامر يرفض زيادة نظام الاستبدال فى قيد يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة موقفه من مساعى بعض الاندية بزيادة نظام الإستبدال حيث أعلن عبر صفحته الرسمية على تويتر ترحبيه بإنهاء المسابقة بنفس اللوائح التى بدأت بيها وكتب عامر : "نادي سموحة لن يوافق علي فتح القيد في يناير ايمانا منا بان مابدأت بة مسابقة الدوري العام من لوائح وقواعد يجب ان تنتهي عليها "

نادي سموحة لن يوافق علي فتح القيد في يناير ايمانا منا بان مابدأت بة مسابقة الدوري العام من لوائح وقواعد يجب ان تنتهي عليها

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وأبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على تغيير أو تعديل لائحة الاستبدال، قائلا :«معترض على الاستبدال، وقمنا ببيع وإعارة عدد كبير من اللاعبين لتطبيق اللائحة، ولو تم تغييرها يجب على اتحاد الكرة دفع الـ100 مليون جنيه، ثمن اللاعبين الذين قمنا ببيعهم بأقل من ثمنهم بكثير».

وتمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعي أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

يأتى موقف اللجنة ردًا على اجتماع الأندية غدًا الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار "لا تراجع ولا استسلام".

واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدوري الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسي لمناقشة الأمر، في الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة.