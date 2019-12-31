شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافي يغيب عن مران الزمالك بسبب ولى العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر فريق الزمالك، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم التواجد في مران اليوم بسبب بعض الظروف الأسرية وانتظار مولوده الجديد.
وألتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وحقق الأبيض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب بطل زامبيا.
ووافق الجهاز الفني لفريق الزمالك، على منح محمد عبد الشافي راحة من التدريبات الصباحية اليوم.
ويستعد الزمالك لمباراة أسوان المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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