شكرا لقرائتكم موعد سفر بعثة منتخب سيدات كرة الطائرة إلى الكاميرون استعدادا لخوض تصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس إتحاد الكرة الطائرة أن موعد سفر بعثة منتخب السيدات إلى الكاميرون فجر يوم 3 يناير القام إستعدادا لخوض تصفيات أفريقيا المقرر إنطلاقها يوم 5 من نفس الشهر القادم و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 المحدد لها شهر يونيو القادم باليابان، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مران صباح الخميس قبل السفر إلى الكاميرون .

وسيبدأ منتخب سيدات الكرة الطائرة التصفيات بمواجهة كينيا يوم 5 ، ثم نيجيريا يوم 7 و الكاميرون يوم 8 و أخيرا بتسوانا يوم 9 من الشهر نفسه .

و خاض منتخب السيدات معسكر مغلق فى البرازيل مؤخرا، إلا أنه كان من المفترض أن يدخل فى معسكر أخر بسلوفينيا قلب إلغاؤه .

فيما تتواجد حاليا بعثة منتخب الرجال فى معسكر بلغاريا لخوض وديتين أمام المنتخب البلغارى اليوم وغدا إستعدادا للتصفيات الأفريقية التى ستستضيفها مصر بدءا من يوم 7 يناير القادم و المؤهلة إلى الأولمبياد ايضا .

Advertisements

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلاً من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.

ويبدأ منتخب مصر التصفيات بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية.

خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1 فى ثان الوديات التى جمعت المنتخبين أول أمس بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس ، حيث من المقرر ان تعود البعثة إلى القاهرة عقب مباراة غدا مباشرة .