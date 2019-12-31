شكرا لقرائتكم كارتيرون يحارب الإجهاد داخل الزمالك بهذا القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على آداء اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبي لتدريبات خاصة على هامش مران اليوم تم التركيز فيها على النواحي التكتيكية للحفاظ على مجهودهم البدني.
وألتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وحقق الأبيض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب بطل زامبيا.
وشهد مران الزمالك اليوم، أداء باقي اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة زيسكو يونايتد، التدريبات بشكل طبيعي خلال المران استعدادا لمباراة أسوان المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يحارب الإجهاد داخل الزمالك بهذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.