شكرا لقرائتكم كارتيرون يحارب الإجهاد داخل الزمالك بهذا القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على آداء اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبي لتدريبات خاصة على هامش مران اليوم تم التركيز فيها على النواحي التكتيكية للحفاظ على مجهودهم البدني.

وألتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وحقق الأبيض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب بطل زامبيا.

وشهد مران الزمالك اليوم، أداء باقي اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة زيسكو يونايتد، التدريبات بشكل طبيعي خلال المران استعدادا لمباراة أسوان المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.