شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد صعوبة نقل مباراة الزمالك وزيسكو بسبب مشكلة جينراسيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم لا يرغبون فى تكرار أزمة جينراسيون فوت السنغالى فى دور الـ32 بنفس البطولة، بعدما تأخر الزمالك فى تغيير الملعب، قبل أن يتم احتواء الأزمة واعادة المباراة، لذا فاتحاد الكرة يرفض تكرار هذه السيناريو مجددا.
وتقام مباراة زيسكو يوم 10 يناير المقبل، وتعادل الفريقان السبت الماضى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف لكل فريق، ليحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، وينتظر مسئولو الزمالك ردا من اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقى على طلب نقل المباراة، للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة وتحديد عدد الجماهير التى ستحضر المباراة.
ويخوض الزمالك مباراة يوم الخميس المقبل فى الجولة الـ 11 للدورى أمام اسوان، وهى المباراة التى يحتاج الزمالك للفوز بها لكسر سلسلة التعادلات والنتائج السلبية التى يتعرض لها الفريق فى الفترة الماضية، خاصة أن الزمالك يحتل المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.
ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة أسوان، ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة اسوان كل من شيكابالا وحازم إمام للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف، وهو ما يضع الزمالك فى ورطة قبل مباراة أسوان بسبب عدم وجود لاعب فى مركز الظهير الأيمن بعد هروب حمدى النقاز وإصابة حازم إمام.
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