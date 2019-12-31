شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحدد الصفقات الشتوية الثلاثة غدا مع طارق يحيى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد مسئولو طلائع الجيش خلال جلسة مع الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى الصفقات الثلاثة المنتظر إبرامها فى فترة الانتقالات الشتوية التى تبدأ غداً الاربعاء، واستقر مسئولو نادى طلائع الجيش على إبرام ثلاث صفقات فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.

يستعد اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى للمباراة المقبلة مع وادى دجلة بعد أن حصل الفريق على راحة سلبية أمس الاثنين، عقب العودة من أسوان، وكان الطلائع قد تعادل مع تماسيح النيل بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع لمسابقة الدورى العام والذى أقيم الأحد الماضى على ستاد أسوان. ويلتقى الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة فى تمام السابعة والنصف على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الاسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى العام. Advertisements

وعن رؤيته لأداء الطلائع هذا الموسم قال طارق يحيى، "لعبت مباراة واحدة على ملعبى من إجمالى 7 مباريات، وتسلمت المهمة منذ وقت قصير، وأشعر أنى أدرب الفريق على الطريق الصحراوى من كثرة السفر، ومع قدوم مباريات الدور الثانى سيتغير الوضع تماماً لأن ترتيب مباريات الطلائع فى الدور الثانى مريح نسبياً عن الدور الاول، وأنوى عقد جلسة مع مسئولى النادى لحسم ملف الصفقات الشتوية والاستبدال لتدعيم الفريق بشكل مميز فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

كشف طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أنه كان قريب من تحقيق الفوز على أسوان و تحديداً فى الشوط الأول الذى أهدر لاعبيه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف ،فى اللقاء الذى أنتهي بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .