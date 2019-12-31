شكرا لقرائتكم كاسونجو يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية للمرة الأولى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي كان يعاني منها الثنائي ، وكان شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم.
وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات، ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر كاسونجو يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية للمرة الأولى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.