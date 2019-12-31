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كاسونجو يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية للمرة الأولى اليوم

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جدة - عمرو شويل شارك الكونغولي كاسونجو كابونجو للمرة الأولى في التدريبات الجماعية لمران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، عقب عودته من الإعارة من نادي الوداد المغربي، حيث كان معارا لمدة موسم إلا أنه تم فسخ التعاقد بينه وبين النادي المغربي بسبب عدم حصوله علي مستحقاته، و تواجد كاسونجو في التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على مشاركة اللاعب في المران من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.

 

منح الجهاز الفنى للزمالك محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات باذن من  الفرنسي باتريس كارتيرون ، حيث فضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة في ظل غيابه عن مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

 

وانتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي كان يعاني منها الثنائي ، وكان شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية  فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات، ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يفكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، فى الدفع باسلام جابر جناح أيمن الفريق فى مركز الظهير الأيمن فى مباراة أسوان المقرر لها بعد غد فى الجولة الـ 11 بالدورى والتى ستقام على استاد القاهرة، بسبب الازمة التى يعانى منها الفريق فى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغنى وهروب حمدى النقاز.
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