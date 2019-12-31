شكرا لقرائتكم مدرب حراس الزمالك يضع سيناريو عودة جنش للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بفريق الزمالك، سيناريو عودة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، للملاعب بشكل طبيعي، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وقررمدرب حراس المرمى بفريق الزمالك، خضوع محمود عبد الرحيم جنش، لبرنامج تدريبي منفرد اليوم، عقب انتهاء التدريبات الجماعية.

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وعقد عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك، جلسة مع "جنش" انتهت بالاتفاق مع الحارس الدولي، على خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد اليوم عقب انتهاء التدريبات الجماعية للفريق.

واستقر مدرب حراس المرمي بنادي الزمالك، على خضوع جنش لمران خفيف في نهاية تدريبات اليوم بشكل منفرد وبدأ البرنامج التدريبي.

ولم يشارك جنش في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك، مع زملائه محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وخضع لتدريب خفيف بشكل منفرد تحت إشراف عمرو عبد السلام.