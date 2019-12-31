شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على إقامة مباراة منتخب مصر النسائي مع المغرب على بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واتفقت سحرعبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية بالتشاور مع الجهاز الفني ، علي موعد إقامة المباراة يوم 17 ينايرعلي أن يتم إرسال موعد ومكان المباراة بشكل رسمي للاتحاد الافريقي والتنسيق مع الجانب المغربي.

ويدخل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل 4 يناير ويستمر حتي يوم الاربعاء 8 يناير بدار ضباط الوقود ضمن استعدادات المنتخب الوطني تحت قيادة حسين عبد اللطيف لمواجهة المغرب في مباراة الذهاب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم .

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ويضم المعسكر 25 لاعبة هن ، فرح سمير و حبيبة خالد والهام هاني ونادين غازي وندا عماد و ايمان حسن ودانا ندي وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري واسراء فرج وامل ناصر وشروق ابراهيم وندي ابراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلي شريف وليلي زاهر ونادية رمضان وبسمة محمد ونادين الشافعي .

ويشهد المعسكر انضمام الرباعي ملك شوكت وندا خالد وملك تامر وجيدا المستكاوي لقائمة المنتخب ضمن خطة عبد اللطيف لإتاحة الفرصة أمام اللاعبات المتميزات، وتم استبعاد أميرة محمد لظروف الدراسة و هاجر احمد وهي من ضمن القوام الأساسي للمنتخب .

ويسعي حسين عبد اللطيف للتركيز بشكل كبير علي رفع اللياقة البدنية للاعبات إضافة إلي النواحي الفنية وعلاج الأخطاء التي ظهرت في بطولة شمال افريقيا والتأكيد علي الايجابيات.

و من المقررأن ينتظم المنتخب المصرى في معسكر مغلق بداية من يوم الاحد 12 يناير يستمر حتي مباراة المغرب يوم 17 يناير يقتصر علي النواحي الفنية والتركيز علي طريقة اللعب التي يخوض بها منتخبنا الوطني المباراة ورفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات في جميع الخطوط والوقوف علي التشكيل الأمثل للمباراة.