شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطالب ادراة المصري بالتعاقد مع ميدو جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعي الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال غلى التعاقد مع مدافع سوبر خلال الميركاتو الشتوى المقبل لتدعيم صفوف الفريق فى ظل النقص العددى الذى يشهده النادى الساحلى فى هذا المركز وهو ما جعل المدير الفنى يعتمد على سعيدو سنبورى مدافع وسط الفريق فى مركز المساك بجانب إسلام أبو سليمة بالرغم من عدم إجادته التامة فى هذا المركز .
طلب إيهاب جلال من جهازه المعاون مراقبة عدد من مباريات القسم الثانى للتعاقد مع مدافع قوى لسد الثغرة فى هذا المركز التى أصبحت تمثل أزمة حقيقية للمدير الفنى نظرًا لعدم وجود البديل الكفء .
ويدخل الفريق الكروى معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة سموحه فى الجولة الحادية عشر للدورى المقرر إقامتها باستاد السويس الخميس المقبل والتى يبحث فيها المدير الفنى إلى تحقيق الثلاث نقاط من اجل الدخول فى المنطقة الدافئة بعدما توقف رصيده عند 11 نقطة بعد الفوز الاخير على طلائع الجيش فى الجولة العاشرة ووصوله للمركز العاشر بجدول الترتيب .
وقد طلب إيهاب جلال من لاعبيه بضرورة حسم نتيجة اللقاء فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها اللقاءات التى تجمع بين إيهاب جلال وحسام حسن كمديرين فنيين .
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