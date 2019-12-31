شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: كهربا يشارك مع الأهلى أمام المقاصة غدا فى هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها عندما تفتح غدا لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة بدء القيد، وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على أن يستمر القيد لمدة شهر كامل، ما يعنى غلق الباب يوم 31 يناير الجارى، تزامنا فى الوقت الذى يخوض فيه النادى الأهلى مباراة فى الدورى مساء الغد أمام المقاصة ليظهر على الساحة سؤالا مهما وهو .. هل يتمكن محمود كهربا من خوض المباراة مع الأهلى غدا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا مانع من قيد كهربا فى قائمة الأهلى فى حالة تقديم النادى الأحمر العقود الرسمية غدا مع فتح باب القيد، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع قيد اللاعب فى القائمة الحمراء.

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وأضاف مسئولو الجبلاية، أن هناك خطوتين تفصلان كهربا عن المشاركة مع الأهلى أمام المقاصة غدا، الأولى تتمثل فى ضرورة وصول البطاقة الدولية للاعب غدا من ناديه السابق أفيش البرتغالى وتحديدا قبل مباراة المقاصة، حتى يسمح للاعب بالمشاركة والظهور فى الدورى، أما فى حالة رفض النادى البرتغالى إرسال البطاقة ستتم مخاطبة الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة لكهربا وهو ما يستغرق أسبوعين تقريبا لحين استخراج البطاقة.

أما الخطوة الثانية، فتتمثل فى ضرورة سداد الأهلى مبلغ 8 ملايين جنيه حيث اشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، سداد النادى الأهلى مبلغ 8 ملايين جنيه قبل قيد محمود كهربا لاعب الفريق الجديد فى فترة الانتقالات الشتوية .

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أن النادى الأهلى عليه مستحقات متأخرة للجبلاية تبلغ 8 ملايين جنيه عبارة نسبة اتحاد الكرة من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادى والتى لم يتم سدادها، واتخذت اللجنة الخماسية قرارًا بعدم السماح للأهلى أو أى نادٍ بالقيد فى يناير المقبل إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة يمر بضائقة مالية ويحتاج لسيولة مالية فى أقرب وقت