شكرا لقرائتكم 31 يناير أول تجمع للاعبى منتخب السلة استعدادا للمشاركة بتصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى.
وتم ضم معتز مغازى معدا بدنيا للجهاز المعاون لمرعى ، و الذى يضم كل من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ،و وائل لطفي هو مديرا لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.
وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت برواندا الأسبوع الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.
ومن المقرر أن يخاطب مسئولو الاتحاد أيضا الثلاثى المحترف عاصم مرعى وأحمد حمدى وعبد الرحمن نادر للمشاركة مع المنتخب فى الاستعداد للبطولة، وكذلك التجمع قبل انطلاق المنافسات.
وسيقوم اتحاد كرة السلة خلال الفترة القادمة باستقدام معد نفسي ومحلل أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفني الجديد للمنتخب .
كانت هذه تفاصيل خبر 31 يناير أول تجمع للاعبى منتخب السلة استعدادا للمشاركة بتصفيات أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.