شكرا لقرائتكم 31 يناير أول تجمع للاعبى منتخب السلة استعدادا للمشاركة بتصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لمنتخب السلة بقيادة أحمد مرعى المدير الفنى ، على إقامة أول تجمع للاعبى المنتخب يوم 31 يناير ، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، و التى تقام فى الفترة من 21 حتى 23 فبراير المقبل ، و التى لم يتحدد مكان إقامتها حتى الان ، ومن المقرر أن يقام التجمع فى الفترة من 31 يناير و حتى 10 فبراير بالأسكندرية ، تحسبا لإقامة التصفيات بعروس البحر المتوسط ، حيث طلب الاتحاد المصرى من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى إقامتها بالأسكندرية ، إلا أن مسئولى المنطقة الخامسة الأفريقية لم يحسموا مكان إقامة البطولة ولم يتم الاستقرار على اى دولة سواء مصر ، او غيرها .

وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى.

وتم ضم معتز مغازى معدا بدنيا للجهاز المعاون لمرعى ، و الذى يضم كل من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ،و وائل لطفي هو مديرا لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.

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وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت برواندا الأسبوع الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخاطب مسئولو الاتحاد أيضا الثلاثى المحترف عاصم مرعى وأحمد حمدى وعبد الرحمن نادر للمشاركة مع المنتخب فى الاستعداد للبطولة، وكذلك التجمع قبل انطلاق المنافسات.

وسيقوم اتحاد كرة السلة خلال الفترة القادمة باستقدام معد نفسي ومحلل أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفني الجديد للمنتخب .