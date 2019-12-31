شكرا لقرائتكم فحص طبى لثلاثى الاهلى قبل مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فحص طبى قبل انطلاق مران الفريق الجماعى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المقاصة، وكشف الجهاز الطبى للأهلى أن إكرامى يعانى من إجهاد فى العضلة السمانة، وسيحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية ومباراة المقاصة فى ضوء الفحص الطبى الذى سيخضع له اللاعب.

وغاب شريف إكرامى عن مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى الأخيرة للإصابة نفسها، وقام اللاعب بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة على مدار الـ48 ساعة الماضية .

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وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الأشعة التي أجراها جونيور أجايي لاعب وسط الفريق أكدت عدم وجود أي تمزق في العضلة الخلفية، بل إجهاد قوي في العضلة الخلفية، وهو ما تسبب في استبداله أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في المباراة الأخيرة للفريق، وأضاف أن أجايي سيخضع لاختبار طبي قبل مران عصر اليوم الثلاثاء؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المقاصة حيث سيتم إعلان موقف اللاعب عقب المران.

كما يخضع حسين الشحات، لاعب وسط الفريق لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق الجماعى عصر اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات