شكرا لقرائتكم عمرو جمال يغيب عن طلائع الجيش أمام دجلة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة فى تمام السابعة والنصف على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الاسبوع الحادى عشر لمسابقة الدوري العام .
كشف طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أنه كان قريب من تحقيق الفوز على أسوان و تحديداً فى الشوط الأول الذى أهدر لاعبيه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف ،فى اللقاء الذى أنتهي بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .
تابع طارق يحيي : " جدول الدوري مبهدل " ، الطلائع لعب 7 مباريات من بينهم 6 مواجهات خارج ملعبنا و هذا أمر غريب ، لعبنا مبارياتنا بالإسكندرية ثم الجونة و السويس و أسوان ، مؤكداً أن هناك أكثر من لاعب مصاب نتيجة السفريات فقط و الإجهاد من كثرة المباريات و السفريات ، و اشكر اللاعبين على ما بذلوه فى الفترة الماضية.
واستقر مسئولو نادى طلائع الجيش على إبرام ثلاث صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول
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