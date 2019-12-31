متفوقًا على ماني ودي بروين.. صلاح ضمن قائمة أفضل 20 صفقة في العقد الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ساعات قليلة وينتهي عام 2019 ومعه تٌغلق صفحات العقد الأخير الذي بأدت ملامحه في الأول من يناير 2010.

ألقت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على أفضل 20 صفقة تم التعاقد معها خلال العقد الأخير، وتواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن القائمة.

حل "مو" في المرتبة الثانية عشر، وذكرت ديلي ميل أن الفرعون المصري أثبت جدارته في موسم واحد عندما انتقل إلى ليفربول الإنجليزي مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن صلاح بات من أفضل اللاعبين في العالم، وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا، وفي طريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن أنفيلد منذ 30 عامًا.

تفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني الذي جاء في المرتبة الرابعة عشر، كذلك منافسه البلجيكي كيفين دي بروين صاحب المركز الخامس عشر.

أما المرتبة الأولى فجاءت من نصيب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، وقالت "ديلي ميل" إن أجويرو سجل 245 هدفًا بقميص السيتزنز ليصبح المهاجم الأكثر قوة في بريميرليج.

البالغ من العمر 31 عامًا فاز بأربعة بطولات دوري إنجليزي، ولعل أبز لحظة كانت الفوز بلقب بريميرليج في موسم 2011/2012 متفوقًا على مانشستر يونايتد.

ترتيب أفضل 20 صفقة في العقد الأخير وفقًا لديلي ميل:

1- سيرجيو أجويرو (من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي)

2- نجولو كانتي (من كان إلى ليستر سيتي)

3- ديفيد سيلفا (من فالنسيا إلى مانشستر سيتي)

4- فيرجيل فان دايك (من ساوثهامبتون إلى ليفربول)

5- آندي روبيرتسون (من هال سيتي إلى ليفربول)

6- روبن فان بيرسي (من ارسنال إلى مانشستر يونايتد)

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7- لويس سواريز (من آياكس إلى ليفربول)

8- إيدين هازارد (من ليل إلى تشيلسي)

9- يايا توريه (من برشلونة إلى مانشستر سيتي)

10- ديفيد دي خيا (من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر يونايتد)

11- سيزار أزبليكويتا (من مارسيليا إلى تشيلسي)

12- محمد صلاح (من روما إلى ليفربول)

13- ساديو ماني (من سالزبورج إلى ساوثهامبتون)

14- كيفين دي بروين (من فولفسبورج إلى مانشستر سيتي)

15- ديلي آلي (من ميلتون كينز إلى توتنهام)

16- فيليب كوتينيو (من إنتر ميلان إلى ليفربول)

17- ويلفريد زاها (من يونايتد إلى كريستال بالاس)

18-روميلو لوكاكو (من تشيلسي إلى إيفرتون)

19-هاري ماجواير (من هال سيتي إلى مانشستر يونايتد)

20- آيوزي بيريز ( من تينيريفي إلى نيو كاسل)