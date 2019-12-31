انتهت جلسة عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الحارس محمود عبدالرحيم "جنش"، بالاتفاق على خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق. منفرد بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق. استقر مدرب الحراس على خضوع جنش لمران خفيف في نهاية تدريبات اليوم بشكل منفرد، وبدء البرنامج التدريبي. اليوم بشكل منفرد، وبدء البرنامج التدريبي. لم يشارك جنش في التدريبات الجماعية مع زملائه محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، وخضع الحارس لتدريب خفيف بشكل منفرد، تحت إشراف عمرو عبدالسلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنش يخضع لبرنامج تدريبي منفرد على هامش مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.