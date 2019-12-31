بث مباشر مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري الممتاز

يلتقي فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب ستاد السلام. يدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة Advertisements جدول ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، في حين يخوض مصر المقاصة المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط. يسعى الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني، إلى مواصلة الانتصارات من أجل الاحتفاظ بالقمة والبعد بها عن المنافسين، في حين يبحث مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو عن تعديل أوضاعه بجدول الدوري والبعد عن مناطق الخطورة التي يوجد بها الفريق حاليًا. شاهد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري الممتاز

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