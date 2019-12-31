تدريبات تكتيكية خاصة للاعبي الزمالك الأساسيين

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على آداء اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة

أمام زيسكو يونايتد الزامبي لتدريبات خاصة على هامش مران، اليوم، تم التركيز فيها على النواحي التكتيكية للحفاظ على مجهودهم البدني.

فيما أدى باقي اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي خلال المران استعدادًا للقاء أسوان المقبل، والمقرر له الخميس المقبل بالجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز.