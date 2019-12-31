بث مباشر مباراة آستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنحليزي

يلتقي فريق آستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه ثنائي منتخب مصر محمود حسن تريويجية وأحمد المحمدي، نظيره بيرتلي غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنحليزي التي ستنطلق غدًا.
تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملعب تيرف مور ملعب فريق بيرنلي .
ويدخل آستون فيلا اللقاء وهو في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، ويبحث عن
يذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة.
شاهد مباراة آستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.
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